ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਹੋਣਗੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਹੋਣਗੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ETV Bharat)
Published : October 23, 2025 at 3:14 PM IST

ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮੌਰਿਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Etv Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

'ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ'

ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਓਬੀਸੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।

"ਪਿਛਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸਥਾਨਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਉਹ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।" - ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Etv Bharat)

"ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 20 ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ"

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। "ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 20 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

"ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੇਜਸਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।" - ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ

ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"

ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਦਰਭ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਵਾਰ, ਸੱਤ-ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਂਗ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?" - ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਵੀਆਈਪੀ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਲਾਵਾਰੂ, ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

