ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ 'ਸੋ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਣੇ', ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ 'ਸੋ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਣੇ', ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 23, 2026 at 5:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ' ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪਲਾਂਟ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਹਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
“ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੁਜ਼ਦਿਲ”
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬੁਜ਼ਦਿਲ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ BSF ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (BSF) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਿਹਣਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।