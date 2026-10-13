ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ? AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ-ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Published : October 13, 2026 at 1:58 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।"
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/BWyDWcXHgw— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 13, 2026
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਯੂ-ਟਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਯੂ-ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੈਟਵਾਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ? ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"