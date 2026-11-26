ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੌਦਾ!, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ਼
ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
Published : November 26, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ?
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ?
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ?"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੌਦਾ! 👉🏼 ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾ ਰੈਲੀ 'ਚ CM @BhagwantMann ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ 👉🏼 ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਮੇਤ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ #BhagwantMannDobara— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 26, 2026
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼...6 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ' ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ?-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੱਸਿਆ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੱਸਿਆ।"
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
'ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ'
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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