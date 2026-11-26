ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਤੰਜ਼, ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ
ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 5:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਕੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਚੰਨੀ ਦੇ 111 ਦਿਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਣਜੇ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ।ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।"-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ...6-7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਬਾਲ ਆ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਜਵੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਵੜਿੰਗ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਰੰਧਾਵੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ..ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'।