Poll of Polls: ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ? ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 7:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ+ ਨੂੰ 122-132 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ+ ਨੂੰ 87-110 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਟੀਵੀਕੇ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 0-6 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਪਲਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 125-145 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 65-80 ਸੀਟਾਂ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ 18-24 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2-6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੋਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਐਮਕੇ+ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 145-160 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ+ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 50-65 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 18-26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ - ਯੂਡੀਐਫ - ਰਾਜ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਡੀਐਫ ਨੂੰ 49 ਤੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 16-20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 6-8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੈਂਪਲ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ (ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ) ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ (ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ - ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ - ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅੰਕ 118 ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ 159 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 133 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 66 ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ) ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਲਡੀਐਫ) ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 140 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 71 ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 99 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ - 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ।

