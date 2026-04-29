Poll of Polls: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਦੇਖੋ
2021 ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : April 29, 2026 at 7:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 88 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 36 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਫਰਕ 6 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਰਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 85-95 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 25-32 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 6-12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਮੈਟਰਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ 125 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 146 ਤੋਂ 161 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 6-10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਚਾਣਕਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 150-160 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ 130-140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 6-10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਪਲਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 177-187 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਅੰਕੜਾ 148 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 95-110 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 0-1 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1-3 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ
ਪੀ-ਮਾਰਕ (P-MARQ)
- ਟੀਐਮਸੀ: 118–138
- ਭਾਜਪਾ: 150–175
- ਕਾਂਗਰਸ: 0–0
ਮੈਟਰਾਈਜ਼ (MATRIZE)
- ਟੀਐਮਸੀ+: 125–140
- ਭਾਜਪਾ: 146–161
- ਹੋਰ: 6–10
ਪੋਲ ਡਾਇਰੀ – ਅਸਾਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ
- ਭਾਜਪਾ: 86–101
- ਕਾਂਗਰਸ: 15–26
- ਹੋਰ: 3–7
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਟੀਐਮਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ।
ਟੀਐਮਸੀ 2011 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 215 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ - ਜੋ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 148 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
2021 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਸਨ?
2021 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੀਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ 215 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਟੂਡੇਜ਼ ਚਾਣਕਿਆ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 'ਟੂਡੇਜ਼ ਚਾਣਕਿਆ' ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ 169 ਤੋਂ 191 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 97 ਤੋਂ 119 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 'ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 162 ਤੋਂ 185 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਲਈ 104 ਤੋਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 29 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 64 ਸੀਟਾਂ ਹੈ।