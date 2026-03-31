ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
Published : March 31, 2026 at 5:38 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਬਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਸੌਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ।
"ਜਦੋਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ MLA ਸੀ ਓਦੋਂ ਇਸ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਮਿਨਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਠੋਡੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੰਨੇ ਨੇਂ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸਾਰ ਸ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ।" - ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਬਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਓਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ.ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 16 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।