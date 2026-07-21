Explainer: ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ? ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : July 21, 2026 at 5:57 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Defection Law) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ? ਦਲ-ਬਦਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ? ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ।ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
#WATCH | Chandigarh: Congress MP Manish Tewari says, "There is a vast difference between the mandate the people gave in 2024 and the current composition of the Lok Sabha; this shift has occurred in just the last four months. Therefore, the core issue is that Parliament should set… pic.twitter.com/69xir1dVzh— ANI (@ANI) July 19, 2026
ਕੀ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ "ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, PRS Legislative Research ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਦੇ 17 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 'ਮਰਜਰ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ !
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ (Re-election) ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।"-ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 30, 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ (Bias) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
"ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਰਜਰ' (ਰਲੇਵਾਂ) ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"- ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ,ਵਕੀਲ,ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਕੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ "ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 'ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' (ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।"
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"-ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ,ਵਕੀਲ,ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ