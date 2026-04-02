"ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ”, MLA ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ MLA ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 2, 2026 at 6:56 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿਹਾ “ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਗੁਰੂ ਘਰ ‘ਚ ਸੌਂਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਹ ਖਾਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।”
“ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸੀਅਤ ਨਹੀਂ”
ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ—ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ?”
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਚ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਾਈ ਰਾਣਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀਰਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਾ, ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਾ। ਨੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਾ, ਲੁੱਟਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਾ। ਅਣਖ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਾ, ਚੈਨ ਉੱਡਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਾ।
ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪਲਟਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।