'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣ

'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣ
ਅੱਜ ਮੋਗਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 14, 2026 at 6:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
#WATCH | Moga, Punjab | Union Home Minister Amit Shah says, " ...we are fighting the elections to form the government in 2027 in punjab...only the bjp government can make punjab free from drugs...punjab has collapsed due to the terror of gangsters, debt, religious conversions,… pic.twitter.com/ph45pkOwyI— ANI (@ANI) March 14, 2026
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ATM ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।"
#WATCH | Moga, Punjab | Union Home Minister Amit Shah says, " ...guru tegh bahadur ji sacrificed his own head to safeguard kashmiri pandits from mughals. had there been no guru tegh bahadur ji not a single hindu would have been left in india..."— ANI (@ANI) March 14, 2026
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਪੱਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਗ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।
#WATCH | Moga, Punjab | Union Home Minister Amit Shah says, " the aam aadmi party came to power on the promise of change. i want to ask the leaders of the aam aadmi party: what exactly is your chief minister doing? across the entire country, wherever kejriwal needs to travel, this… pic.twitter.com/xeJMPVBN1I— ANI (@ANI) March 14, 2026
ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਨਸ਼ਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਮਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਓ... ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 'ਚ ਸਾਨੂੰ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ'
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 4 ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
पंजाब की जनता AAP सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। मोगा की ‘बदलाव रैली’ से लाइव…— Amit Shah (@AmitShah) March 14, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ‘ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ’ ਤੋਂ ਲਾਈਵ…#BadlavRallyPunjab https://t.co/SjbyGyq9xn
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਤਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।"