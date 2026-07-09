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ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ! ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਆਈ ਕਮਾਨ ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ...ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

Raja Warring political life
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 9, 2026 at 4:09 PM IST

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ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਖੇਮਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੜਾ-ਧੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਬਾਰੇ (ETV BHARAT)

ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ...

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ 'ਰਾਜਾ' ਸ਼ਬਦ ਜੜਿਆ, ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ....

'ਰਾਜਾ ਸੋਥਾ' ਤੋਂ 'ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ' ਬਣਨ ਤੱਕ

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਜਾ ਸੋਥਾ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ।

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ

29 ਨਵੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।

Raja Warring political life
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ (etv bharat)

ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ

ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। 2012 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ। 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।

44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (PPCC) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Raja Warring political life
44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (etv bharat)

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ - ਦੂਲੋ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2022 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉਪਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। 13 ’ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।"

"ਇੱਕ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੀਆ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੜਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ (2026)

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Raja Warring political life
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ (ETV BHARAT)

ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਵਾਦ (ਮਈ 2026)

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

'ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਣ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ "ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ" ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ।

"12 ਪਾਂਜਾ 48" ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ "12 ਪਾਂਜਾ 48" ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਦਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ।

ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬੱਸ ਬਾਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 840 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੱਸ ਬਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋਕ ਛੋਟ (Bulk Discount) ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 60 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿੰਗ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼
PUNJAB CONGRESS CONTROVERSY
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