‘ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’, ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 6:03 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

"ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ"

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਅਦਬ ਅਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਸੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ "ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ" ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

"ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੈਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ"

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, "ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੈਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ"। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।"

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਨ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. (FBI) ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਨ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਓਐਸਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਦਾ ਭੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਦੋ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"-ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ।

