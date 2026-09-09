"ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਬੀਆ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ", ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : September 9, 2026 at 5:51 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਧਰਮਕੋਟ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
"ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ"
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ"
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ-
- ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ।
- ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ।
- ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ।
- ਕੀ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕੇ ਸੀ ਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ।
- ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
- ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੋ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਵੋ।
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