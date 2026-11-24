ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਜਾਣੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 24, 2026 at 2:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਜੋ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ?
ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ "ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ (1996 ਤੋਂ 2020) ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (1997–2002, 2007–2012 ਅਤੇ 2012–2017) ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ?
ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਨ:
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (2020): ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ: 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
1997 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (NDA) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ: ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪੂਨਮ ਆਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਅਸਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ।"- ਪੂਨਮ ਆਰੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ
ਪੂਨਮ ਆਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਕੀ BJP ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
"ਇਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ NDA ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" - ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
BJP ਅਤੇ SAD ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘਟ ਸਕਦੀ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "2027 ਵਿੱਚ AAP ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। BJP ਅਤੇ SAD ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।"
"ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ BJP ਅਤੇ SAD ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
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