ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ 'ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐੱਮਪੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ 'ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐੱਮਪੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
Published : May 31, 2026 at 5:37 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
'ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ'
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।'
ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 7 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।- ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੋਰੀ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
'ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਲਟਵਾਰ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 46.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ'
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟ ਵੀ 'ਆਪ' ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ' ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਤਵੇ' ਦੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।