ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ' ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਕੀ 2027 ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ? ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਮਹਾ-ਮਿਲਣ' ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼...

ਕੀ 2027 ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 12, 2026 at 12:16 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਬਿਆਸ, ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਮਹਾ-ਮਿਲਣ' ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੀ 2027 ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ? (Etv Bharat)

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੂਏਜ' ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੌਫਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ 'ਮਹਾ-ਮਿਲਣ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੱਬੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ?

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (X @officeofssbadal)

ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ- ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਫੈਕਟਰ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 'ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਿਆ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਨ ਹੁਕਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦਿਖਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੰਜੀਵਨੀ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ- ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ (Etv Bharat)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 'ਹੋਂਦ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ?

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਾਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ?

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ'

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੱਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ (Etv Bharat)

"ਗਵਰਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ"

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਵਰਨਰ ਕਟਾਰੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਏਜੰਡਾ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਜਪਾ 117 ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ।ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ


ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ ਪਾਰ ਬੇੜਾ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਆਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਇਸ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।"- ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (X @officeofssbadal)



ਰਾਜਾਪਲ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਮੰਨਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਰੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ' (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਇੱਕ ਹਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਹਿਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ 'ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ' ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"

"ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 'ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ' ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਆਪ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ- ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 'ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ 'ਰੋਡਮੈਪ' ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

