ਵੀ.ਡੀ ਸਤੀਸਨ ਹੋਣਗੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 14, 2026 at 3:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੀਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
#WATCH | Thiruvananthapuram: Celebrations begin at the residence of VD Satheesan as Congress names him the Chief Minister of Keralam. pic.twitter.com/OT0tJabMmm— ANI (@ANI) May 14, 2026
ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਯੂਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤੀਸਨ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਲਾਪੱਲੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਵੀ.ਐਮ. ਸੁਧੀਰਨ, ਅਤੇ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਤੀਸਨ ਅਤੇ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀਆਂ ਵੀਐਮ ਸੁਧੀਰਨ, ਕੇ ਸੁਧਾਕਰਨ, ਐਮਐਮ ਹਸਨ ਅਤੇ ਕੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿਰੂਵੰਚੂਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਨਾਥ, ਸ਼ਫੀ ਪਰਮਬਿਲ ਅਤੇ ਏਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਦੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।"
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ
ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਊਰਜਾਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਸਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ "ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ" ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, 2025 ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
#WATCH | Congress names VD Satheesan as the Chief Minister of Keralam pic.twitter.com/FCW0EVfAHv— ANI (@ANI) May 14, 2026
ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।