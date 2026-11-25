ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ?
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ।
Published : November 25, 2026 at 8:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 71 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
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