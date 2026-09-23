ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 'ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ'
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਹਾ - ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
Published : September 23, 2026 at 8:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
7 ਮੈਂਬਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜਾ (ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਤੱਕ' ਨਾਮਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ।
ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ'
ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 'ਰਿਸ਼ਵਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ 40% ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲਓ।"
'ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"