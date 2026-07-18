ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਖੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ?
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 18, 2026 at 5:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।"
'ਆਪ' ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਗ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"