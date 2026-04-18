ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਖਿਆ ਹੈ।
Published : April 18, 2026 at 2:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ, 'ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।'
'ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ'
ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣ।-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ
'ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ'
ਮੰਤਰੀ ਸਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ' ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।'
"ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਠੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।-ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ,ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
'ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।'
ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ?
ਦਰਅਸਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।