ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ 3.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

AAP rally at Maghi Mela
ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਰੈਲੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 13, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ?

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ' ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ "ਇਹ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ 3.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।"

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਟੇਜ, ਟੈਂਟ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ₹3.87 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਗਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

Punjab Congress President Raja Warring's taunt
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤੰਜ (@RajaBrar_INC)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 92 ਚੋਰਾਂ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ।"



ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ' ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ

'ਆਪ' ਆਗੂ ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ, ਤਰਪਾਲ ਚੋਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪ ਦੀ ਰੈਲੀ
ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
AAP RALLY
MAGHI MELA AAP RALLY

