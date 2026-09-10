ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ, "ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਦਨਾਮ"
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪੀਸੀ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
Published : September 10, 2026 at 5:38 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Raghav Chadha और BJP का पंजाब से नफ़रत और पंजाब को बदनाम करने का झूठ बेनकाब!— AAP (@AamAadmiParty) September 10, 2026
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अगस्त को Raghav Chadha ने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए Form 6 दाखिल किया, और 2 सितंबर को उनका वोट अप्रूव होकर जुड़ गया।
लेकिन 3 सितंबर को Raghav Chadha छाती… pic.twitter.com/gn8ecSMWlN
'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
Raghav Chadha का दिल्ली में वोट ‘स्पेशल रफ्तार’ से कैसे बना? चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा।— AAP (@AamAadmiParty) September 10, 2026
Raghav Chadha जी ने 26 अगस्त को दिल्ली में वोट बनवाने के लिए Form 6 भरा और 2 सितंबर तक उनका वोट अप्रूव होकर EPIC जनरेट हो गया।
वहीं, एक आम नागरिक ने 5 अगस्त को Form 6 भरा, लेकिन अब… pic.twitter.com/LUsbjf0fs7
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ Live https://t.co/LQAjVuCzWi— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 10, 2026