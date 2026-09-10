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ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ, "ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਦਨਾਮ"

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪੀਸੀ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

APP ATTACK RAGHAV CHADHA
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ, (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 5:38 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।




'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"



ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ

ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

'ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਫ਼ਤਾਰ' ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਫ਼ਤਾਰ' ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ EPIC ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਬੀਐੱਲਓ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
'ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਫਾਰਮ 8 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੈ।

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ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ
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