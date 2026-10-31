ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸੇਫ਼ ਗੇਮ ! 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
Published : October 31, 2026 at 1:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੇਫ਼ ਗੇਮ' ਖੇਡੀ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 40 ਦੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ 'ਧੂਰੀ' ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 40 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। @BhagwantMann ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ https://t.co/tq1nUVWhUh— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 31, 2026
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ:
- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 2025 ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਅਜਨਾਲਾ): ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸੂਖ ਸਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
- ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ): ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ (ਬਟਾਲਾ): 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ—ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ https://t.co/Jcfn6BDnGN— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 31, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਪ' 'ਚ ਆਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੁੱਲ 94 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
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