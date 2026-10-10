ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ...
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 10, 2026 at 6:12 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।"
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"-ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਲੋਕ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ?
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।"
- 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ CAQM ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ'
- Explainer: ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਪੇਚ ?
- 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਈ ਆਗੂ, BJP ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ