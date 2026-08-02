ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 3:04 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
"ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ"
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜੋ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।"