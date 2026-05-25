AIADMK ਦੇ 3 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, 5 ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ! ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 6:26 PM IST

ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਏਡਾਪਾਡੀ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ (ਈਪੀਐਸ) ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਪੰਜ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ:

ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ: ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਰਗਥਮ ਕੁਮਾਰਵੇਲ (ਮਦੁਰੰਤਕਮ), ਪੀ. ਸਤਿਆਭਾਮਾ (ਧਾਰਾਪੁਰਮ), ਅਤੇ ਐਸ. ਜੈਕੁਮਾਰ (ਪੇਰੁੰਦੁਰਾਈ) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੇ. ਸੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ: ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਘਰ ਪਰਤੇ: ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸ.ਐਮ. ਸੁਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਅੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਣਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੀ.ਵੀ. ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਵੇਲੂਮਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ), ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ 59 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 25 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

