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ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ

FIFA WORLD CUP 2026 CHAMPION
ਸਪੇਨ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। (AP PHOTO)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 7:28 PM IST

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TAGGED:

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
SPAIN CELEBRATION
FIFA WORLD CUP 2026
ਸਪੇਨ ਚੈਂਪੀਅਨ
SPAIN FIFA WORLD CUP CHAMPION

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