ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ

2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ।. 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ।. ਸਪੇਨ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।. 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ।. ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਾਉ ਕਿਊਬਾਰਸੀ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।. ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਡਰੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।. 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ।. ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ।. 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ।. ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ।. 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ।. ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ