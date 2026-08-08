ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ!
ਨਵੀਨਤਾ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : August 8, 2026 at 8:29 PM IST
WORLD CLASS TALENT: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ - ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ - ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
5 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਏ 56ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 381 ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਔਖੇ, ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (HBCSE) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੋਨਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। HBCSE ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਲੰਪੀਆਡ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗਤਾ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ - ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ - ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਤੱਕ
ਨਵੀਨਤਾ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਯੁੱਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅੱਜ ਵਿੱਤ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਨਟੈਕ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਿਨ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਕਾਮਥ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜ਼ੀਰੋਧਾ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ Nykaa ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਚੈਨਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਵੀਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵਮ ਏਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਇਨੋਵਾਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉੱਦਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ
ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $96 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਏਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡੇਟਾਬ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗਲੀਨ, ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਕੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ?
ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 7-8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ-ਵਿਕਲਪ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲਿੰਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ।
- ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ।
- ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਉੱਦਮ ਵੀ ਬਣਾਏ।
ਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ, ਭਰਪੂਰ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਪੋਡਿਲੇ, INSA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)