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ਕੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ ?

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

GORKHA IN INDIAN ARMY
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ (ETV Bharat)
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By Surendra Phuyal

Published : August 16, 2026 at 3:42 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਗੋਰਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਨੇੜੇ ਮੌਰੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਖਰੀ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 35 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 7/8 ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਰਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਖਾ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 1947 ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਚਾਹਵਾਨ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਨੰਜੈ ਰੇਗਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1815 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੋ-ਨੇਪਾਲੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੋਰਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹਾਦੁਰ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗੋਰਖਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਗੋਰਖਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।"

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36,000 ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125,000 ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕ ਹਨ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"

2019 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,400 ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 5,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10,000 ਹੋਰ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ... ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਗੁਆਚਿਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਗੋਰਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

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GORKHA IN INDIAN ARMY
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ARMY CHIEF VISIT TO NEPAL

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