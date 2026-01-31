ਕੀ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ?
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।
Published : January 31, 2026 at 5:51 PM IST
India economy: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ GDP ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 25%, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22% ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, 1870 ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4.2% ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.5% ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5% ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ "ਗੋਲਡਿਲੌਕਸ ਜ਼ੋਨ" (ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.3% ਤੋਂ 7.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI)-ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ AI-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਨੇ AI ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 0.9% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.4% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਘਰੇਲੂ ਟੇਲਵਿੰਡ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 2026-27 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ "ਗੋਲਡਿਲੌਕਸ ਜ਼ੋਨ" (ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। RBI ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਟੋਕਰੀ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ FTAs ਤਰਜੀਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ। 2026-27 ਵਿੱਚ FDI ਅਤੇ FII ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਗੋਲਡਿਲੌਕਸ ਜ਼ੋਨ' (ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 6.5% ਅਤੇ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 4% ਤੋਂ 4.5% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ 8% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 30-31% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34-35% ਤੱਕ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਅਤੇ SEBI ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
CMIE ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ₹26.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ (13.1%), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (12.8%) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (10%) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰ, GST 2.0, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਪਾਅ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% FDI, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਅਤੇ RBI ਅਤੇ SEBI ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (RDI) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕ, AI, ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2047 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI, ਖੋਜ (R&D), ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AI ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ GDP ਵਧੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. (ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਅਤੇ "ਸਵਦੇਸ਼ੀ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ 17% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2045 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 25% ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ "ਮੁਫ਼ਤ" 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ - ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਲੇਖਕ, ਐਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)