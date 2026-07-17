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ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ 3 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ?

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ...ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ

Ram temple scam
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ANI)
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By Sachin Sharma

Published : July 17, 2026 at 4:20 PM IST

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MOHAN YADAV LAND SCAM : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ 2017 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਫੂਕ-ਫੂਕ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2003 ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ, ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਹਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। । ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ (ETV Bharat)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੱਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੇਂਦ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਰਵ ਸੈਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, BKTC (ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲਗਭਗ 50 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ BKTC ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੌਟਿਆਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। BKTC ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਟਿਆਲ ਨੂੰ ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

Ram Mandir, Ayodhya
ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ (ANI)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਮਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ SOP ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ SOP ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ SOP ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

Badri Vishal Temple
ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ (ETV Bharat)

'ਮੰਦਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ' ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ (ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਮੱਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ, ਸਪਤ ਪੁਰੀ ਅਤੇ 51 ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਲਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਦੀ (ਸੰਗਮ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੇਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਵਿੱਚ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

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TAGGED:

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ
MOHAN YADAV LAND SCAM
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ
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