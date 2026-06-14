Explained: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ-ਮੈਕਰੋਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ?
ਆਗਾਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 14, 2026 at 3:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਯੂਰਪ ਪੱਛਮ) ਪਿਊਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਤ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਚਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਡੋਮੇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਰਜੀਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਫਰਾਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਅਤੇ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" (ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਦਾਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ 36 ਰਾਫੇਲ ਮਲਟੀਰੋਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹਾਸੀਮਾਰਾ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ 26 ਰਾਫੇਲ-ਮਰੀਨ (ਰਾਫੇਲ-ਐਮ) ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਕੈਰੀਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ INS ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 2028 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਲਟੀ-ਰੋਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (MRFA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 114 ਹੋਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹3.25-3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 114 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 94-96 ਜਹਾਜ਼, ਫਲਾਈਵੇਅ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਜਹਾਜ਼, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਫਰਾਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬੀ) ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ,"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਲ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਯੋਗ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੈਤਾਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (JNPP) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NPCIL) ਦੁਆਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ EDF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ
ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ'ਏਟੂਡਸ ਸਪੇਟੀਏਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ-ਭਾਰਤ ਸੰਪਰਕ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ, ਵਪਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ-ਮੈਕਰੋਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।