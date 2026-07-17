ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ? 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਡੀ ਸੁਰੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : July 17, 2026 at 10:36 AM IST
ਵਾਇਨਾਡ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਚੁਰਲਮਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਮੇੱਪੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਲਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਕੈਂਪੋਇਲ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਮੇੱਪੜੀ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸੁਰੰਗ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀਗਤ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਕਲਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਬੋਰਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂ-ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੇ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬਾ, ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਵਾਂਗ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੜੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ
ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ, ਅਕਸਰ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ "ਦਰਾਰਾਂ" ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਖੁੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪੋਰਟਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ "ਅਨਲੋਡਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਬਾਅ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਅਰ ਤਾਕਤ (ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਾੜੀ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਡੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ।