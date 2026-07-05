ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਨ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ?
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।
Published : July 5, 2026 at 3:47 PM IST
TMC rebel resigns Banerjee stakes claim on party: ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "ਅਤਿ ਸਰਵਤ੍ਰ ਵਰਜਯੇਤ।" ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੇਤਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੇਤਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਗਈ
2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਗ਼ੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।" ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ (LOP) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੂਪ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ "ਦੀਦੀ" ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 68.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਜਪਾ (ਜਿਸਨੇ 46% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ) ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼ ਦਸਤੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਕੋਲੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਕੋਲੀ ਅਤੇ ਰਿਤਬ੍ਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਤਬ੍ਰਤ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਸੀਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 13 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਰ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ।
ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
"ਪਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈਪੋ" ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈਲਮੇਟ, ਬਣੀ ਚਰਚਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਡੀਜੇ" ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮੱਧਮ" (ਆਂਡਾ) ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਡੀਜੇ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦਾਸ ਤੋਂ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬੰਗਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਹਨ?
ਟੀਐਮਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸਦੇ ਵਰਕਰ ਕੀ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (BSP) ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ AIADMK ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 71 ਸਾਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿਸਕਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਲਈ ਪੰਘਾਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।