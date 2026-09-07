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ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 'ਕੌੜੇ ਸਬਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ?

EUROPE IS TURNING TO INDIA: ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Indian Prime Minister Narendra Modi and Belgian Prime Minister Bart de Wever
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਡੀ ਵੇਵਰ (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 7, 2026 at 4:34 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਡੀ ਵੇਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ "ਸਖਤ ਸਬਕ" ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ ਵੇਵਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ" ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ - ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਡੰਪਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਨਾ 360 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 559.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 199.6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹਨ।

ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 97.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕਪਾਸੜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਯੂਰਪ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2025-2026 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ $112.16 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $99.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਯੂਰਪ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ - ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਐਂਟਵਰਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਐਮਐਮ ਰਾਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਡੀ ਵੇਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

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