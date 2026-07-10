Opinion: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : July 10, 2026 at 1:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ (2015) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ IAEA ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਗਲੋਬਲ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਅਸਥਿਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਖ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਉੱਨਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਉੱਨਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਮਝੌਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਐਕਟਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦਾ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ NPT ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (NSG) ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NSG ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ NSG ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨਬਰਾ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 1-2-3 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 1-2-3 ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਐਬੋਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ" 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ"।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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