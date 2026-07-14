ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਫਾਇਆ ?
ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿਛੜਨ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ...ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : July 14, 2026 at 8:40 PM IST
ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਹੈ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 141 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ - ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ "ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ" ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ - ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ - ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 82 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਕੁੱਲ 102 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 207 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਤਾਬ ਸ਼ੇਖ (ਫਰੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ (ਰਾਣੀਗੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1989 ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 1990 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਘੁਟਾਲਾ, ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਸੌਦਾ, ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
1984 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਰਹੀ ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਪਟਵਾ), ਰਾਜਸਥਾਨ (ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ 1996 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ - 13 ਦਿਨ ਅਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ 2004 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ: 12 ਸਤੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਸੇਤੂ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਨ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਥਾਈ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਾਜਪਾ
26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ - ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮ' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ "ਰਾਮ-ਰਾਮ" ਜਾਂ "ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ" ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਹੈ ਰਾਮ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸੋਗ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਅਰੇ ਰਾਮ-ਰਾਮ" ਵਿਸਮਿਕ ਅਕਸਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ *ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ* ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਟਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ "ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲੇਗੀ।