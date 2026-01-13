ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ?
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
Published : January 13, 2026 at 6:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz pose with CEOs from both countries at the India-Germany CEOs Forum in Gandhinagar, Gujarat.— ANI (@ANI) January 12, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/K9ABeYOZ7W
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿਧੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ '2006 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੂੰਘੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਜਮ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਲਿਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਮੋੜ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz.— ANI (@ANI) January 12, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/Xw3FeBkrO0
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਜ਼ੀਟੇਨਵੇਂਡੇ" (Zeitenwende- ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ), ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਦਾਕਾਰ (strategic actor) ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਗ੍ਰੇ-ਜ਼ੋਨ" ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (IPOI) ਦੇ 'ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝਾਕਰਨ'(Capacity Building and Resource Sharing) ਥੰਮ੍ਹ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ - ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।"
ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਆਯਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ (ਸੌਦਾ) ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਦੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਉਸਾਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ।"
ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇਜਸ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜੜਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ - ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਸਥਿਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ "ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।