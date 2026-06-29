ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਕ ਨਿਕਾਸ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
Published : June 29, 2026 at 9:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣ (CDR) ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਕ ਨਿਕਾਸ, ਸਾਹ, ਨਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (GHG) ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਲਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਕ ਨਿਕਾਸ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ) ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਨਿਕਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਇਓਜੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 0.54 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4.3 ਗੀਗਾਟਨ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
GHG ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰ, ਤਿੰਨ ਨਿਕਾਸ ਸਕੋਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਪ 1 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੋਪ 1 ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਬਲਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਹਰ ਸਾਲ 660 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ"
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2023 ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਸਾਲ 660 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 228 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 432 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ 756 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ CDR 984 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਬਤ 324 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ $98.4 ਬਿਲੀਅਨ (8.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਜੈਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਪਲਿਟ-ਗੈਸ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਥੇਨ ਬਨਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ EU ਨਿਕਾਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਇਓਜੈਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਟਕਮਜ਼" (ITMOs) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਜੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਕੋਪ 1 ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ "ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਕ ਨਿਕਾਸ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਘਟਾਉਣਯੋਗ ਬਚਾਅ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ-ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ CDR ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਕ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਇਓਜੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਕੋਪ 1 ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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