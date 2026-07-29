ਝਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ: ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 29, 2026 at 10:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਸੁਰੰਗ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਝਨਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚੰਦਰਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਝਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੂੰਘਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਝਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਕਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (MAF) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਾਦਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਨਾਬ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਵਹਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 36 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ - ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ - ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਿਆਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੂਲ ਦਰਿਆਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਤਲਾਅ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਤਲਛਟ-ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬੇਯੈਂਸ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬੇਯੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ, ਚਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਸਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਾਅ, ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਤਲਛਟ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸਰਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੀਨ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਹਾਅ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਝਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ, ਬੈਰਾਜਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਰਿਆਈ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।