ETV Bharat / opinion

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, 'ਇਨ-ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ' ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ (ETV Bharat)
author img

By Sachin Sharma

Published : July 19, 2026 at 4:59 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇਨ-ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ' ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਇਨ-ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਗਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਗਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਅਮਰੇਲੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ 1,412 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ—ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ—258 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ 1913 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ, 1965 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2006 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਸ਼ੇਰ ਸਨ; 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 674 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 891 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨਾਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਵਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਿਤਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਗਾਰਜੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੂਭਾਈ ਗੋਭਾਇਆ ਪਰਮਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ; ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਲੂਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ; ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਲੂਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (PTI)

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੱਲ ?

ਇਹ ਕਹਾਣੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯਾਦਵੇਂਦਰਵ ਝਾਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ - 500 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ - ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਇਨਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਨੋ-ਪਾਲਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸੀ - ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਚੀਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਨੋ ਜੰਗਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ; ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯੂਐਸਪੀ (ਯੂਨਿਕ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਨੋ 'ਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ - ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2011 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਅੱਠ ਚੀਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 12 ਹੋਰ ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੋਂ 9 ਆਏ। ਚੀਤੇ ਕੁਨੋ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ - ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ - 49 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਾਗਰ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 52 ਚੀਤੇ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਟਾਈਗਰ ਸਟੇਟ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 'ਚੀਤਾ ਸਟੇਟ' ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS
ਕੁਨੋ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (Photo Credit- Sachin Sharma)

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਕਟ

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਆਦਮਖੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਨਰ ਪ੍ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਨਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ' ਨਾਮਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, 23 ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਰਦਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ (ETV Bharat)

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ

ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 394 ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਲਗਭਗ 500 ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਿਰਨ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਚੰਪਾਵਤ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਬਾਘਣੀ ਨੇ 436 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ - ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਧਿਆਇ - ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ. ਨੇਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਗਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਗੀ ਕੁਨੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

TAGGED:

PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS
RISING NUMBER OF LIONS IN GUJARAT
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ
LION ATTACKS IN GUJARAT
PEOPLE KILLED IN LION ATTACKS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.