ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕੀ ? ਜਾਣੋ
ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ?
Published : July 24, 2026 at 4:27 PM IST
SUCCESS OF CJP MOVEMENT: ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ "ਕਾਕਰੋਚ" ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਕਰੋਚ" ਅਤੇ "ਪਰਜੀਵੀ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2003-04 ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਮਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਏਆਈ ਚਿਪਸ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। NTA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। NEET ਕੋਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਾਕਰੋਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 24 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ) ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ
ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੋਸਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
28 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਿਆਲ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1984 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ST) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੇਹ (ਲਦਾਖ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੀ ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ
ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। 28 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 'ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ' ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਸਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ 1998 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਰਕਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ; ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਚੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਔਸਤਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਫੀਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ ਦੀ ਏਆਈਐਸਏ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੀ ਐਸਐਫਆਈ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ, ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋੜੀ।
NEET ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ
NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਭਰ ਗਈ ਸੀ। NTA ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। NTA ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। NEET ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.121 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ NEET ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ, 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)