ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ? ਟਰੰਪ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : August 18, 2026 at 3:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ (ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 64.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸੰਘੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ?
ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਦੀ 2020 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ?
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਲੋੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੇਵ ਐਕਟ ਵੋਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੇਵ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਮਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼," ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੇਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਾਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਨਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸਿਵਿਕ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਂ 21.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 218-213 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰੱਦ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 100 ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ 53 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੈਨੇਟ 'ਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ, ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਰਜੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।