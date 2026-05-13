ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਲਾਤ
2011-12 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
By Aparna Roy
Published : May 13, 2026 at 3:40 PM IST
WEST BENGAL ECONOMIC RENEWAL : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਲ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੜਿਆ'
ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011-12 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਰਿਫ, ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੁਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 12,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
'ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ'
ਇਕੱਲੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, RE-RTC ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਸਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, RE-RTC ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਹਲਦੀਆ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਆਸਨਸੋਲ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰੇਲ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਨ ਭਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
'ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ'
RE-RTC ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਪੱਕੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਬਨ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 'ਹਰੀ ਬਿਜਲੀ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਗੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ-ਹਲਦੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਟੀ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ'
ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (BESS) ਦੀ ਲਾਗਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ₹2.1 ਤੋਂ ₹2.8 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ RE-RTC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ-ਅਧਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਲੰਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਚਕਤਾ'
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਰੇਲਵੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ (ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਵੀ ਸਥਿਰ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਅਸਥਿਰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ'
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਜ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। RE-RTC ਅਸਥਿਰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਿੱਡ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪੀਕ-ਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਲਚਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
RE-RTC ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਲਦੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।