ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ: ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 18, 2026 at 4:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 15-16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਾਜਾ ਕਾਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੋਸ ਸੇਫਕੋਵਿਕ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, "FTA ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਜੈਸ਼ੰਕਰ) ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ "ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।" ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਭ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ), ਹਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭਾਈਵਾਲੀ (CECP) ਹੈ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 2018 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੱਠਜੋੜ (CDRI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ EURATOM ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2017 ਤੋਂ CERN ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਨ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CECP ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ "ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਅਧੀਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ" 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਿਆਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪਵਨ ਵਪਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਮੇਜਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ, 1962, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ (CLND) ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (SMRs) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੈਤਾਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,"।
ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Usanas Foundation) ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।" "ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਰਜੀ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।