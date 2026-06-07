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ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਗੰਡੀਪੇਟ, ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਗਰ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

HYDERABAD GANDIPET CRISIS
ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਗੰਡੀਪੇਟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 4:12 PM IST

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HYDERABAD GANDIPET CRISIS: ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1908 ਵਿੱਚ, ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

'ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ'

2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 111 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1996 ਤੋਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਗਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 84 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।

'ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ'

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਝੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ'

ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜਿੰਦਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮਦਾਵਾਰਾ ਝੀਲ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੀਲ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੀਲ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੰਡੀਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ'

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। GO 111 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ'

ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਦੋ ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਵਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਛਮੀ ਹਰੇ-ਨੀਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ-ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

'ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼'

ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੋਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ'

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਰੀਚਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੰਡੀਪੇਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।

'ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉੰਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ GO 111 ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗੰਡੀਪੇਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗੰਡੀਪੇਟ ਸੰਕਟ
HYDERABAD GANDIPET CRISIS

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