ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : October 14, 2025 at 8:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,100 ਹੈ, ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। NEP 2020 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ (ਲਗਭਗ 45,000) ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ, ਗੈਜੇਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰ-ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਮਆਈਟੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ (ਐਨਯੂਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ "ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ" ਤੋਂ "ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ NUS ਅਤੇ NTU ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ
ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (SPUs) ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਓਵਰਲੈਪ (UGC, AICTE, NCTE, ਆਦਿ) ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਪੇਂਡੂ, ਮਹਾਂਨਗਰੀ, ਅਧਿਆਪਨ-ਸੰਘਣੀ, ਅਤੇ ਖੋਜ-ਸੰਘਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਸੂਖਮ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਅਧਾਰਤ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਖੋਜ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝਦਾਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ, ਖੋਜ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪੋ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੈਕਲਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।