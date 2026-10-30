US ਮਿਡ ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ 2026: ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
By Vivek Mishra
Published : October 30, 2026 at 3:03 PM IST
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਹਾਊਸ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ) ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਡੇਟਾ ਫੋਰਕਾਸਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਡੈਸਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ (ਲਗਭਗ 238 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼/ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲੀਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਲੜਾਈ : ਇਸ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਇਓਵਾ, ਓਹੀਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੌੜ: ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰਾਜ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੁੜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ (ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ), ਫਲੋਰੀਡਾ (ਚਾਰ), ਓਹੀਓ (ਦੋ), ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਟੈਨੇਸੀ, ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 50 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂਟਾਹ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ: ਕੀਮਤਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ $3.48 ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਔਸਤਨ $6 ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਿਨਜ਼, ਲੀਸਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ ਅਤੇ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਵਰਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਹਿਊਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਜੇਮਜ਼ ਟੈਲਾਰਿਕੋ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਪੈਕਸਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਕਸਟਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਲਾਰਿਕੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਬਦੁਲ ਅਲ-ਸਯਦ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਈਕ ਰੋਜਰਸ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਾਸਕਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਮੈਰੀ ਪੇਲਟੋਲਾ ਸੈਨੇਟਰ ਡੈਨ ਸੁਲੀਵਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅਲਾਸਕਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ-ਚੋਣ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ" ਬ੍ਰਾਂਡ
ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੌੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਐਮੀ ਐਕਟਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ "ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ" ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਪੈਸਾ, ਮਿਡਟਰਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਡਟਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੰਪ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰ ਹੈ, RNC ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਡਟਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੈਨੇਟ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ 10,000 ਵਾਧੂ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਮਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਟੈਰਿਫਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹਾਊਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਜਟ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ - ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)